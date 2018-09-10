Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluk oranları açıklandı.10 Eylül 2018 Pazartesi 14:26
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda geride kalan 4 haftanın ardından şampiyonluk oranları açıklandı.
Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray 2.30'luk oranla favori. Beşiktaş 2.90'la plase. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in oranları ise 6.00...
İşte 4 haftanın ardından şampiyonluk oranları:
- Galatasaray - 2.30
- Beşiktaş - 2.90
- F.Bahçe - 6.00
- Başakşehir - 6.00
- Kasımpaşa - 25.00
- Trabzonspor - 30.00
- Kayserispor - 60.00
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