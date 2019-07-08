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Spor Toto BAL’da geri sayım başladı

Bir yıl aranın ardından tekrar Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkan Kars 36 Spor’da belirsizlik sürüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40
Spor Toto BAL’da geri sayım başladı

Bir yıl aranın ardından tekrar Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkan Kars 36 Spor’da belirsizlik sürüyor.


BAL Ligi takımlarında transferler başlarken, Yeşil Beyazlı ekipteki durgunluk taraftarlarını da tedirgin ediyor. 2016-2017 sezonunda kıl payı şampiyonluğu kaçırarak 3’üncü Lige çıkamayan Kars 36 Spor’un 2019-2020 sezonun da nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10. sezonu düzenlenecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan aralarında Kars 36 Spor’un da bulunduğu 160 spor kulübünün, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’na göndermeleri gerekiyor. Katılım tarihinin belirlenmesine rağmen Kars 36 Spor’daki sessizliğe anlam veremediklerini ifade eden Yeşil Beyazlı taraftarlar, Karslılardan takıma destek istedi.


Kars 36 Spor’un mutlak suretle profesyonel liglerde yer alması gerektiğini ifade eden taraftarlar, “Kars 36 Spor çok zor dönemden geçiyor. Yeşil Beyazlı kulüpteki belirsizlik bizleri huzursuz ediyor. Daha doğrusu bu yıl ne yapılacağını bilmiyoruz. Bir ilin adını taşıyan, bir ilin simgesi olan takıma herkesin sahip çıkmasını istiyoruz” dediler.


“Herkes elini taşın altına koymalı”


Kars 36 Spor’a Karslıyım diyen herkesin sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken yeşil beyazlı taraftarlar, “Geçmişte 2 Lig gören bir takımın içler acısı durumu bizleri üzüyor. Biz spor severler bunun hak etmiyoruz. Karslılar bunu hak etmiyor. Kars 36 Spor bun u hak etmiyor. Biran evvel herkes elini taşın altına koymalı, çocuklarımız için, gençlerimiz için, sağlıklı bir nesil, sporu seven, spor yapan, yaptığı spordan dolayı kötü alışkanlıklardan uzak duran bir nesil yetişmesi için spora destek verilmesi gerek. Başta seçilmişler olmak üzere, atanmışlar, işadamları kısacası doğum yeri Kars olan herkes Kars 36 Spor’a destek vermeli. Başarı ancak bu şekilde olur. Bizler taraftarlar olarak buradan herkese sesleniyoruz. Gelin Kars 36 Spor’u el ele vererek hak ettiği yere taşıyalım. Herkes elini taşın altına koymalı” diye konuştular.


Öte yandanSpor Toto BAL’a 2019-2020 sezonunda 160 takım katılacak.2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’nagöndermesi gerekiyor.


2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40
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