Spor Toto BAL’a katılım için son başvuru tarihi 19 Temmuz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar göndermeleri gerektiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10. sezonu düzenlenecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’na göndermeleri gerektiğini açıkladı. BAL’a 2019-2020 sezonunda 160 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 84’ü Spor Toto BAL’da kalan, 67’si yerel amatör liglerden BAL’a çıkma hakkı kazanan ve 8’i TFF 3. Lig’den düşen, 1’i ise FIFA Disiplin Kurulu kararı ile TFF 3. Lig’den bir alt lige düşürülen takımlardan oluşacak.

2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.