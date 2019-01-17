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Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı başlıyor

- Ligde 18. haftanın açılışında yarın tek maç oynanacak

17 Ocak 2019 Perşembe 09:04
Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde 24 Aralık 2018'de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, yarın Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:


Yarın:

19.00Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19 Ocak Cumartesi:

13.30Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)

16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

20 Ocak Pazar:

13.30Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.30Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)

16.00Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)

19.00Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

21 Ocak Pazartesi:

19.00Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)


- Puan durumu


Ligde ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ17 13 2 2 30 10 20 41
2. DENİZLİSPOR17 11 3 3 29 17 12 36
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP17 9 4 4 32 13 19 31
4. ÜMRANİYESPOR17 9 4 4 20 14 6 31
5. HATAYSPOR17 8 5 4 20 10 10 29
6. OSMANLISPOR17 9 2 6 21 13 8 29
7. BOLUSPOR17 8 4 5 21 16 5 28
8. ALTINORDU17 6 8 3 20 12 8 26
9. ADANA DEMİRSPOR17 7 3 7 22 19 3 24
10. BALIKESİRSPOR BALTOK17 6 5 6 17 21 -4 23
11. ADANASPOR17 4 7 6 20 22 -2 19
12. İSTANBULSPOR17 4 7 6 21 24 -3 19
13. GİRESUNSPOR17 5 4 8 17 22 -5 19
14. ALTAY17 4 5 8 21 19 2 17
15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR17 4 4 9 22 29 -7 16
16. ESKİŞEHİRSPOR17 4 4 9 15 33 -18 16
17. AFJET AFYONSPOR17 4 3 10 21 29 -8 15
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR17 0 2 15 7 53 -46 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.


- Statü


Spor Toto 1. Lig'de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.

Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs'ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off'ta mücadele edecek.

Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:04
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