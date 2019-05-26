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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep takımları arasında yapılan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarının ardından Spor Toto Süper Lig'e adını yazdıran son takım belli olacak. Şimdi gözler bu maçların oynanacağı tarihlerde. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmalara ilişkin merak edilen detaylar...

26 Mayıs 2019 Pazar 17:53
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep takımları arasında yapılan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarının ardından Spor Toto Süper Lig'e adını yazdıran son takım belli olacak. Şimdi gözler bu maçların oynanacağı tarihlerde. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmalara ilişkin merak edilen detaylar...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak.

Hatayspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği maç, saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Play-off'ta 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk maçlarda Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmış, Gazişehir Gaziantep ise sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 17:53
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. Hatayspor
  4. Adana Demirspor
  5. Osmanlıspor
  6. Gazişehir Gaziantep
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