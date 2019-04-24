Spor şenliğinde şampiyonlar belli oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye personellerinin kaynaşması amacıyla düzenlenen spor şenliklerinde şampiyonlar belli olmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, daire başkanlıkları ve iştiraklerdeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği birimler arası spor şenliklerinde kardeşlik ön plana çıkıyor. Spor şenliğinde dereceye girenler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Futbol müsabakalarında 8 grup ve 32 takım mücadele etmeye başlayan takımlar artık son düzlükte. Güçlü rakiplerinin arasından sıyrılan spor şube, spor okulları, ultra sağlık ve itfaiye takımları, yarı finalde zorlu sınavlar verecek. Finale kalacak iki takım 26 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Doğu Kışla Açık Hava Sahasında kozlarını paylaşacak.

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan basketbol turnuvasında ise zafer İSU mavi takımının oldu. Final maçında güçlü rakibi raylı sistemler takımını 22-15 yenen İSU mavi, şampiyon olurken turnuvanın üçüncüsü ise fen işleri-2 oldu. Voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar yaşanırken, erkeklerde imar ve şehircilik, spor okullarını 3-2 yenerek ipi göğüslerken turnuvanın üçüncüsü İtfaiye oldu. Bayanlarda ise spor okulları, filenin sultanlarını yenerek şampiyon olurken, üçüncü KOMEK oldu.

Personelin stres attığı dallar olan dart ve bowlingte eğlenceleri müsabakalar yaşandı. Dartta şampiyon trining takımı olurken, bowling branşında Spor Şube Müdürlüğü şampiyonluğa ulaştı.