0553 313 94 23

"Spor Şehri Gaziantep"te hedef olimpiyatlar

- Gaziantep Valiliğinin, belediyelerle hayata geçirdiği "Spor Şehri Gaziantep" projesiyle, 700'ün üzerinde okulda kurulan kulüplerin lisanslı sporcu sayısı 20 bini aştı- Gaziantep Valisi Davut Gül:"Toplamda 42 spor salonu ve 13 yüzme havuzu olmak üzere 55 tesise daha kavuşacağız. Bir milyonun üzerinde 18 yaş altı çocuğumuz, kardeşimiz var. Bunların en yakın spor merkezine ulaşabilecekleri bir altyapı oluşacak"- "Sporu, bağımlılıkla mücadeleden tutun da ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlamayla ilgili süreçleri güçlendirmek için önemsiyoruz. Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak"

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
"Spor Şehri Gaziantep"te hedef olimpiyatlar


GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Valiliğince başlatılan "Spor Şehri Gaziantep" projesiyle, olimpiyat şampiyonu sporcuların yetişmesi hedefleniyor.

Gaziantep Valiliği ile büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin iş birliğinde şubat ayında hayata geçirilen projeyle, 700'ün üzerinde okulda spor kulübü kuruldu. Okullardaki spor kulüplerinin faaliyete başlamasıyla, lisanslı sporcu sayısı 20 binin üzerine çıktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun hem vücuda hem de zihne yararlı olduğunu söyledi.

Bütün okullarda spor kulüpleri kurulduğunu anlatan Gül, "Yaklaşık 730 spor kulübüyle kurumsal kapasite güçlenmiş oldu. Bu spor kulüplerinin başkanı, antrenörü ve lisanslı sporcuları var. Bizim 20 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oldu. Bu yıl inşallah hedefimiz olan 50 bini yakalamış olacağız." dedi.

Vali Gül, lisanslı sporcuların ihtiyaçlarının bakanlık ve belediye imkanlarıyla karşılandığını anlatarak, "Lisanslı sporcularımızın malzeme ihtiyacı oluyor. Bunları da belediyelerimizle yaptığımız protokollerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yardımlarıyla temin ediyoruz. Yani hiçbir öğrencimiz, sporcumuz, 'Şu sporu yapacaktım ama malzemem yoktu.' diyemeyecek." şeklinde konuştu.


- "55 tesisin inşaatı sürüyor"


Projeyle kentte spor altyapısının güçleneceğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Fiziki kapasitenin güçlenmesi amacıyla 13'ü yüzme havuzu, 20'si spor salonu 33 tesisimizin inşaatı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının da 22 spor salonu inşaatı var. Toplamda 42 spor salonu ve 13 yüzme havuzu olmak üzere 55 tesise daha kavuşacağız. Bir milyonun üzerinde 18 yaş altı çocuğumuz, kardeşimiz var. Bunların en yakın spor merkezine ulaşabilecekleri bir altyapı oluşacak. Kulüpleri kurmak önemli, lisanslı sporcuları tespit etmek önemli ama spor yapılacak mekanları da sağlamak lazım."

Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelecek ay Gaziantep'i ziyaret ederek, tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirip, yeni tesislerin temelini atacağını da aktardı.


- "Olimpiyat şampiyonları Gaziantep'ten çıkacak"


Gaziantep'in 1 milyonun üzerinde 18 yaş altı nüfusu olduğuna dikkati çeken Gül, "Gençlerin sosyal, sportif, kültürel aktivitelerini güçlendirmek istiyoruz. Çocuklarımızın okulun dışında çeşitli aktivitelere ihtiyacı var. Sporu, bağımlılıkla mücadeleden tutun da ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlamayla ilgili süreçleri güçlendirmek için önemsiyoruz. Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Gül, sporun aynı zamanda ekonomik bir sektör olduğunu, bu yönüyle de kente katkı sağlayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
  1. "spor şehri Gaziantep"
  2. Gaziantep Valisi Davut Gül
  3. spor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimizin dilinden eğitim
    1. Peygamberimizin dilinden eğitim
    2. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    3. Sezonu başkanla açtılar
    4. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    5. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    6. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    7. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    8. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    9. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    10. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    11. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    12. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    13. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    14. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    15. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    16. İstanbul'da korkutan yangın!
    17. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    18. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    19. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    20. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    21. HDP binası önündeki annelere destek..
    22. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    23. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    24. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    25. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    26. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    27. Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla..
    28. Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı..
    29. Sakarya’da römorktan düşen şahıs..
    30. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...