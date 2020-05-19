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Spor

Spor İstanbul ve İBBSK’dan 19 Mayıs mesajı

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hazırladığı video ile kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:57:07 -
Spor İstanbul ve İBBSK’dan 19 Mayıs mesajı

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hazırladığı video ile kutladı.


Her yıl gençlerin gösterileri ile coşkuyla kutlanan 19 Mayıs’ın bu yıl da aynı gururu ve coşkuyu sunmak için İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 19 Mayıs heyecanı ve coşkusunu anlamlı bir video ile kutladı. Videoda İBBSK’nın 8 milli sporcusu, 2 Lisansı sporcusu yer aldı, çekimler sosyal mesafeyi koruyarak tüm önemler alınarak tamamlandı.


Sporcular filmde spor dallarından yeteneklerini gösterdikleri etkileyici kareler, İstanbul’un güzelliği ile buluştu filme bambaşka anlam kattı. Filmde Furkan Ayça (milli basketbolcu), Batuhan Avcı (milli voleybolcu), Kübra Dağlı (Dünya Taekwondo şampiyonu), Hanife Özcan (Avrupa Judo şampiyonu), Abdullah Berkin Özcan (milli judocu), Ömer Faruk Yürür (Avrupa ve Dünya Karate şampiyonu), Koral Berkin Kutlu (Avrupa Paralimpik yüzme ikincisi), Selin Akbulut (Sofia Trophy Artistik Buz Pateni şampiyonu), Mehmet Emin Bayram (110 metre Engelli Koşu Balkan şampiyonu) ve Muhammet Çelik (Kelebek Yüzme Türkiye ikincisi) yer aldı.

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