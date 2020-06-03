Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı

Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 17,5 değer kazandı. Mayıs ayında Borsa İstanbul’da işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. Mayıs ayında Galatasaray yüzde 31,4 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray’ı yüzde 15 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 7,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi. Spor şirketlerinin bu yılın ocak - mayıs dönemindeki performanslarına göre Trabzonspor, en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Söz konusu dönemde Trabzonspor, yatırımcısına yüzde 165,6, Galatasaray yüzde 67, Beşiktaş yüzde 0,4 kazandırdı.