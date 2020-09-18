Spor camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) , Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin başsağlığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan harekat bölgesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin mesajında ise "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan piyade teğmen Harun Aslan ve piyade uzman çavuş Gökhan Kılınç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileri." görüşlerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün Twitter paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kaplan harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında ise "Pençe-Kaplan operasyonunda, üs bölgemize yapılan saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.







