SP'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nu gölgede bıraktı

Kübra Par'ın Habertürk TV'de sunduğu Açık ve Net programında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya, yeni konut projesini piyango bileti olarak yorumlayınca ağzının payını Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis verdi.

Yeni konut projesi için sembolik olarak verilen 500 lira yatırma şartını piyango olarak yorumlayan Kaya, projeyi küçük düşürmek için elinden gelini yaptı.

Piyango gibi ev veriliyor.

Kaya, "Bu sosyal konut üzerinden iktidarın başarılı bir iş yaptığını söyleyebilirsiniz. 500 lirası olan piyango bileti aldı. 800 bin liralık yeri satarken, 500 lira kaparo alır mısınız? Piyango gibi ev veriliyor." dedi.

50 bin lirayı yatırtıp bekletse iyi mi?

Bu sözlere sert tepki gösteren Yelis, " Yanlış bir şey söylüyorsunuz. 500 liraya piyango ne demek, beyefendi rakam ve metrakare belli devlet bu şartlara 500 lira ön şart koyuyor işin ciddiyetini belirtmek için, siz her şeyi böyle yorumluyorsanız işimiz var. 50 bin lirayı yatırtıp bekletse iyi mi? Bu rakam sembolik bir rakamdır. Seyirciler seni de beni de dinledi. Yanlış algı yapıyorsunuz. 500 liraya ev satılmıyor. 500 liraya değil burada rakamlar belli." dedi.