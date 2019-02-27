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SP’li Arıkan; "AK Partililerden büyük destek görüyoruz"

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mahmut Arıkan, ittifak konusunda açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:59
SP’li Arıkan; "AK Partililerden büyük destek görüyoruz"

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mahmut Arıkan, ittifak konusunda açıklamalarda bulundu.


Saadet Partisinin tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime girdiğini belirten Başkan Adayı Mahmut Arıkan, partisinin hiçbir siyasi parti ile ittifak içinde bulunmadığını söyledi. Yerel seçim çalışmalarını ilçe gezileriyle sürdürdüğünü ifade eden Arıkan, "Biz, kimse ile ittifak içinde değiliz ama diğer siyasi partilerin seçmelerinin de oylarını istiyoruz. İlçelerde geziyoruz. Buralarda CHP’li, MHP’li, HDP’li, AK Partili ve İYİ Partili insanlar var. Sonuçta bu insanlarla aynı şehirde yaşıyoruz. Bu partilere kim destek veriyor? Bu halk, yani buranın seçmeni bundan tabi bir şey olamaz ki. Kayseri özelinde bahsetmek gerekirse en çok AK Partililerden destek görüyoruz. Bugüne kadar gezebildiğimiz vatandaşımızla sohbet etme imkanı bulduğumuz ilçelerimiz Bünyan’da, Pınarbaşı’nda, Hacılar ’da İncesu’da, Yahyalı’da gördüğümüz ilgi, Saadet Partisinin önlemez yükselişini müjdeliyor. Dürüst olmak gerekirse 31 Mart’ta dürüst başkan, dürüst yönetimle cepsiz ceketliler iş başına gelecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:59
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