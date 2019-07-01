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SPK'nın üniversite öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri tamamlandı

Seminere Türkiye'deki 88 farklı üniversiteden öğrenciler katılırken, seminer sonunda 511 öğrenciye "SPK Eğitim Semineri Katılım Belgesi" verildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
SPK'nın üniversite öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerlerinin 2019 yılı yaz dönemi tamamlandı.

SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik her yıl kış ve yaz dönemlerinde düzenlenen SPK Eğitim Semineri'nin 2019 yılı yaz dönemi sona erdi.

Ankara ve İstanbul'da, 17-21 Haziran ve 24-28 Haziran olmak üzere iki ayrı tarih diliminde gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde, kurul uzmanlarınca SPK'nın tanıtımının yanı sıra sermaye piyasasına ilişkin kavramlar, işleyiş mekanizması ve piyasalar hakkında teorik bilgi ve örnek olay uygulamalarına yer verildi.

Seminere Türkiye'deki 88 farklı üniversiteden öğrenciler katılırken, seminer sonunda 511 öğrenciye "SPK Eğitim Semineri Katılım Belgesi" verildi.

SPK, sermaye piyasalarının tanınırlığı ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlayan eğitim çalışmalarına, gelecek dönemlerde de periyodik olarak devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:18
  1. eğitim semineri
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