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Ekonomi SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte
Ekonomi

SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:01:22 -
SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarması, diğer ortakların da paylarını hakim ortağa satması durumunda uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Toplamda 3 bölümden oluşan tebliğde, "ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımı", "hakların doğması ve oy haklarının hesaplanma usulü", "hakların kullanım bedeli" ve "hakların kullanımına ilişkin prosedür" başlıkları altında hükümler bulunuyor.

Tebliğde çeşitli istisnalar da yer alıyor. Buna göre, kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde bir talepleri olmadığı sürece sahip olduğu paylar için bu tebliğin hükümleri uygulanmayacak. Yatırım ortaklıklarına ilişkin ise hükümler saklı kalacak.

Ortaklık paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 2 yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamayacak.

Öte yandan yeni tebliğin yayımlanması ile 12 Kasım 2014 tarihli Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.

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