SPK'den ebebek'e onay

Alfa Solar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 322 milyon liralık, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 23 milyon 328 bin liralık, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 576 milyon 137 bin 499 liralık bedelsiz sermaye artırımına kurul tarafından izin verildi.

Ereğli Tekstil Turizim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 470 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 340 milyon liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 340 milyon 500 bin liralık, Deva Holding AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'nin 1 milyar liralık, ALJ Finansman AŞ'nin 610 milyon liralık, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'nin 2 milyar 600 milyon liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusu onaylandı.

Phillip Portföy Yönetimi AŞ’nin Phillip Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve Letven Capital Girişim Sermayesi Pörtföy Yönetimi AŞ'nin yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılım paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepleri de olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete, "bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar" olması nedeniyle sırasıyla 153 bin 708 lira ve 76 bin 616 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 3 kişiye toplam 153 bin 708 lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 2021 yılında incelemeye konu dönemde müşterilerine ait pay senetlerini tevdi amacı dışında kullanması nedeniyle 1 milyar 921 milyon 326 bin lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye de 2020 ve 2021 yıllarında inceleme konusu halka arzlarda sermaye piyasası araçlarının satışını izahnamede belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirmemesi nedeniyle 6 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Kurul ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.