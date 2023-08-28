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Teknoloji SPK'den 6 kişiye işlem yasağı verildi
Teknoloji

SPK'den 6 kişiye işlem yasağı verildi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 23:59:00 -
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı koyuldu.

SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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