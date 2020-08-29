SPK’dan Azerbaycan’a ‘teknik’ destek hizmeti

SPK’nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki teknik destek ve iş birliği programı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilecek olan programda, SPK meslek personeli tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarına çeşitli konularda eğitimler verilecek.

Teknik destek ve iş birliği programı, genel hatlarıyla Türk sermaye piyasası mevzuatında bankaların yeri ve fonksiyonu ile yine sermaye piyasası mevzuatı kapsamında menkul kıymetleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yasal altyapı ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlıyor.