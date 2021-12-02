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Ekonomi SPK'dan 24 kişiye işlem yasağı
Ekonomi

SPK'dan 24 kişiye işlem yasağı

SPK, DOBUR pay piyasasında 18 Ekim ve 30 Kasım döneminde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, 24 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:32:00 -
SPK'dan 24 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) pay piyasasında yapılan incelemesinde, Telegram uygulamasındaki “Hektor As” ve “BORSA DOSTLAR KONAĞI” isimli kanallar üzerinden DOBUR payının fiyatıyla ilgili yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 24 kişiye 6 ay işlem yasağı uyguladığını bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay piyasasında 18.10.2021-30.11.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki Hektor As ve BORSA DOSTLAR KONAĞI isimli kanallar üzerinden DOBUR payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.12.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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