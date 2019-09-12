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SPK haftalık bülteni

12 Eylül 2019 Perşembe 19:34
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Doruk Finansman'ın 50 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 110 milyon lira, VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Işık MenkulDeğerler'e 27 bin 47 lira, ALB MenkulDeğerler'e 54 bin 94 lira, Ak Yatırım MenkulDeğerler'e 27 bin 47 lira, GCM Yatırım MenkulDeğerler'e 54 bin 94 lira, Denge Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılaninceleme sonucunda 1 kişiye 816 bin 640,56 lira, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgiliolarak yapılan inceleme sonucunda iki kişiye toplam 150 bin 314,48 lira, BalatacılarBalatacılık Sanayive Ticaret'e 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

“Forex master” adlı sosyal medya (facebook) hesabı üzerindengerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştıran kurul, https://klasfx24.com, https://www.asforex5.com, https://3galafx.com, https://www.karkapital10.com , https://www.limitmarkets5.com, https://www.trendfx8.com, http://fxoro9.com, https://lordfx8.com, https://www.uzmanfx6.net, https://www.liberalforextr.com, https://www.liberalfx7.com, https://www.liberalfx8.com, http://www.hizlifx4.net, https://www.hizlifx2.com, https://gannmarkets2.com, http://destekfx2.com, https://www.olivemarkets1.com, https://www.olivemarketsgiris.com, https://www.olivemarkets2.com, https://turk-fbs.trade, https://www.ntimarkets.com, https://ekolfx1.com, https://ekolfx2.com https://www.forexhesapac.com, http://www.forexkaydol.com, https://www.forexmakers.com, https://www.zesforextr.com, http://www.zesyatirim.com, https://www.zesforex.com, https://www.grouphf.com, https://www.troyforex.com, https://gkmforex.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:34
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