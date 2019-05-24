SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelenolağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. SPK haftalık bültenine göre, kurul, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 1 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasını, İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.