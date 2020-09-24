  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SPK haftalık bülteni
Ekonomi

SPK haftalık bülteni

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:16:31 -
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını, Garanti Yatırım Ortaklığı'nın 2,5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası'nın 3 milyar lira, HSBC Bank'ın 3 milyar lira, İş Faktoring'in 672 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'ye 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.


- Gayrimenkul değerleme kuruluşlarının elektronik bildirimleri


SPK'nın, sermaye piyasasında faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme kuruluşlarının elektronik bildirimlerine ilişkin yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzun 24 Eylül 2020 tarih ve 60/1204 sayılı kararı uyarınca gayrimenkul değerleme kuruluşları III-62.3 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları bildirimleri, 1 Ekim 2020'den itibaren elektronik imza ile elektronik ortamda
Uzaktan Veri Alım Platformu-Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Sistemi (UVAP-GDKS) uygulaması aracılığıyla yerine getireceklerdir. UVAP-GDKS'ye geçiş ile birlikte mevcut bildirim sistemi UVAP-DK'nın kullanımına son verilecek ve Kurulumuzun 22 Ocak 2013 tarih ve 3/67 sayılı kararı yürürlükten kalkacaktır. Bunun yanında Kurul’un bildireceği tarihe kadar gayrimenkul değerleme kuruluşlarının yazılı olarak bildirimlerini yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Yeni sisteme geçişte takip edilecek süreçler hakkında gayrimenkul değerleme kuruluşlarına Kurul tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. UVAP-DK'ya veri giriş yetkililerinin mevcut yetkisi UVAP-GDKS'ye aktarılacak olup ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yeni sisteme geçiş sonrası yapılacak yetkilendirme talepleri ise gayrimenkul değerleme kuruluşunun yönetim kurulu kararıyla belirlenmiş veri girişine yetkili sorumlu değerleme uzmanlarının veya temsile yetkili yöneticilerinin isim-soy isim, e-posta ve T.C. kimlik numarası bilgisinin [email protected] adresine iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Kurulumuzun yukarıda yer verilen kararı uyarınca 1 Ekim 2020'den itibaren gayrimenkul değerleme kuruluşlarının tebliğ kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri elektronik ortamda UVAP-GDKS aracılığıyla gerçekleştirmemeleri halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumlulukları doğacağından haklarında idari işlem tesis edilebilecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma a..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı