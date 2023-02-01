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Ekonomi Spekülatif fiyat artışları için yeni karar
Ekonomi

Spekülatif fiyat artışları için yeni karar

Spekülatif olarak yapılan fiyat artışları Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, ele alındı. Toplantıda yeni kararlar alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 01:15:00 - 2023-02-01 01:46:28
Spekülatif fiyat artışları için yeni karar

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, spekülatif fiyat artışlarının engellenmesine yönelik çalışmalarının arttırılmasına karar verildi. Ayrıca enerji ve tarımda fiyatların düşeceği bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katılım sağladı.

Fiyatlar ele alınacak

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirildi. Çiğ süt ve kırmızı et piyasası başta olmak üzere gıda arz güvenliği odağında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.

Fiyatların düşmesi bekleniyor

Küresel düzeyde enerji ve tarımsal emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin, başta tarım ürünleri ve gıda olmak üzere diğer fiyatlama davranışlarına da olumlu yönde tesir etmesinin beklendiği, temel gıda maddelerinde arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgusunun yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, bazı tarım ve gıda ürünlerinde maliyetlerdeki gelişmelerden bağımsız olarak haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekilmiş ve bu yöndeki artışların engellenmesini teminen gerekli çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifleri daha aktif olacak

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol almasına yönelik adımlar atılacaktır. İlerleyen dönemde de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını teminen fiyat istikrarını gözeterek ilgili kurumlarla güçlü bir iş birliğinin tesisine devam edilecektir."

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