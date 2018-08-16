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Spekülatif ataklara karşı güçbirliği

Kurdaki spekülatif girişimlere tepki gösteren Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformu yaptığı açıklamada, “Cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bunu tahsil etmenin tek yolu da TL’ye dönmektir’’ dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:45
Spekülatif ataklara karşı güçbirliği

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz’un imzasını taşıyan ortak deklarasyonda alınması gereken önlemler sıralandı. Deklarasyonu okuyan Özdebir, “Şunun bilinmesi gerekir ki aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye’nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır” diye konuştu ve “Ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceğinden kuşkumuz yok” mesajı verdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir de “Bugün karşılaştığımız durumun ekonomik bir temelinin olmadığı nettir. İktisadi olarak izah edilemez olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bu arada Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, “Holding şirketlerimizden Bizim Menkul Değerler, 1 milyon 750 bin dolarını bozdurdu, parayı hisse senedi piyasasında değerlendirecek” açıklamasında bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:45
  1. ASO Başkanı Nurettin Özdebir
  2. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran

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