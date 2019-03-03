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SpaceX uzay aracı uluslararası uzay istasyonuna ulaştı

Dün Kennedy Uzay İstasyonu’ndan fırlatılan SpaceX’in yeni mürettebat kapsülü bir günlük yolculuğun ardından uluslararası uzay istasyonuna ulaştı.

03 Mart 2019 Pazar 16:26
SpaceX uzay aracı uluslararası uzay istasyonuna ulaştı

Dün Kennedy Uzay İstasyonu’ndan fırlatılan SpaceX’in yeni mürettebat kapsülü bir günlük yolculuğun ardından uluslararası uzay istasyonuna ulaştı.


Uzaya insan taşımak için tasarlanan, içinde yalnızca bir kuklanın ve uluslararası uzay istasyonuna götürülmek üzere 180 kilogramlık malzeme bulunan SpaceX, gösteri amaçlı olarak uzaya fırlatıldı. Amerika tarafından ilk defa uzaya astronot götürmek için tasarlanan SpaceX uzay aracının ön kısmında 3 astronot için kokpit hazırlandı. SpaceX uluslararası başarıyla uzay istasyonuna bağlandı.


SpaceX Dragon’daki ve uluslararası uzay istasyonundaki kameralar buluşma anını görüntüledi. Altı deneme uçuşunun başarılı geçmesi halinde SpaceX, NASA’nın ticari mürettabat programında bu yaz NASA’nın astronotlarını uzaya taşıyacak.


SpaceX’in Güney Kaliforniya Komuta Kontrol merkezinde bulunan Astronot Doug Hurley ve Bob, uzay aracının bütün yolculuğundaki kontrol görevini yürüttü. İki astronot, SpaceX’nin NASA Kennedy Uzay Merkezinden fırlatılmasının ardından buraya Florida’dan geldi.


SpaceX uzaya çok sayıda Cargo Dragon gönderirken, Crew Dragon da SpaceX’nin uzaya gönderdiği kabinlerden birisi olarak yer alıyor. Crew Dragon, uzay istasyonunun robot kollarının yardımı olmadan kendi kendine uzay istasyonuna bağlandı. Mürettebat Dragon, Yeni Zellanda’nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu’nun 400 kilometre yükseğinde uzay istasyonu ile birleşmesi alkışlarla kutlandı. Uzay istasyonunda cuma gününe kadar kalacak olan Dragon, Florida kıyılarının birkaç yüz mil açığında denize inecek.


Drogan kapsülü, ses, titreşim ve stresi ölçen sensörler, hayat destek ünitesi ve diğer kritik donanımlarla donatıldı. SpaceX’in temmuz ayında Behnken ve Hurley kabinlerini uzaya götürecek.


Boeing, Nisan ayında starliner kapsülünü uzaya gönderecek ve Ağustos ayında da astronotlu olarak bir kabini uzaya çıkaracak.


NASA, uzaya insan götürecek araç imal etmeleri için iki firma ile 8 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Uzay mekik programını 2011’de durdurmasından sonra NASA, her bir astronot için 82 milyon dolarak ödeyerek astronotlarını Rus roketleri ile uzaya gönderiyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:26
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