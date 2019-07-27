SpaceX kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonuna yolladı ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, SpaceX'in Dragon kargo mekiğinin, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.

UUİ'de yürütülen deneyler için malzeme, donanımlar ve görevli astronotlar için ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiğinde ayrıca "Uluslararası Demirleme Adaptörü-3" adı verilen, görevlerde uzay mekiklerinin istasyona müstakil demirlemelerine olanak sağlayan donanımın da bulunduğu kaydedildi. Bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 18. kargo mekiği oldu. UUİ'de 6 kişilik mürettebat bulunuyor NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor. SpaceX, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor. İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.

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