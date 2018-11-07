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SP liderinden ABD'ye İran tepkisi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara sert tepki göstererek, ''ABD kendisini dünyanın efendisi, jandarması görmekten vazgeçmelidir." dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
SP liderinden ABD'ye İran tepkisi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'de yapılan kısmi senato seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan Temsilciler Meclisi'nde, iktidarın çoğunluğu kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, "Artık Trump'ın karşısında çoğunlukta bulunan bir muhalefet var." ifadesini kullandı.

İran'a yaptırım uluslararası hukuka aykırı

ABD'nin İran'a yaptırım kararına da değinen Karamollaoğlu, "ABD'nin İran'a karşı yapılan anlaşmaları yok sayıp, ambargo uygulaması zaten uluslararası hukuka aykırıdır. ABD kendisini dünyanın efendisi, jandarması görmekten vazgeçmelidir." diye konuştu.

D-8 toplantılarını önemsediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, D-8 organizasyonuna canlılık kazandırılmasının, kurucu ülke olan Türkiye'nin üzerine bir mecburiyet olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülen sağlık çalışanlarıyla ilgili kanun teklifine de değinerek, teklifteki bazı düzenlemelerle "hukuksuzluğun kanunlaştırıldığı" eleştirisinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. ABD
  3. iran

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