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SP Lideri Karamollaoğlu: İktidardan Saadet Partisi'ne oy kayacak

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Kütahya’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında yapmış olduğu konuşmada, "31 Mart'ta İktidardan, Saadet Partisi'ne oy kayacak" dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:54
SP Lideri Karamollaoğlu: İktidardan Saadet Partisi'ne oy kayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kütahya’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Saadet Partisi'ne oy kayacak"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin" dedi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Saadet lideri Karamollaoğlu, "31 Mart yerel seçimlerinde tüm partilerde değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin. Tüm seçim bölgelerinde her yerde aday çıkaran ve listelerini tam olarak veren tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Kaybetmekten korkuyorlar. Ortak aday çıkarma formülüne başvuruyorlar. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir. Bizim belediye başkanlarımız yemeyecek ve yedirmeyecekler. Bizim belediye başkanlarımız sizin tercihinizle seçilince sizden başkasına hizmet etmeyecekler. Bütün imkanımızı üretime ve tarıma harcayacağız" diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren’e cepsiz ceket giydirerek, ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:54
  1. Kütahya
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. Açıklama
  5. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • GURBETCI ALIGURBETCI ALI10 dk önce
    AC TAVUK MISALIYAHUDI USAGI
  • RİZEMASİRİZEMASİ12 dk önce
    Akit in tescilli papaza çok yer vermesi kanıma dokunuyor.Bunlar CHP, ip, HDP, fetö, PKK nın olduğu cephede yer almıyorlar mı.Evet iktidarın bazı işlerini tasvip etmediklerini, hiç olmazsa hain değiller
  • PazarcıPazarcı16 dk önce
    Bitürlü ısınamadım şu ihtiyara galiba bunamış
  • Cihan Cihan 17 dk önce
    ng adlı yorumcu bilye başkan yazacaktın herhalde
  • SelimSelim19 dk önce
    PKK ile ortaklık yapanlara oy yok.
  • CHP ZATEN SİZE KAYMIŞCHP ZATEN SİZE KAYMIŞ21 dk önce
    CHP ZAT EN SİZE KAYMIŞ DAHA NE İSTİYORSUN KARAMOLLA. Bir dip dalga sizi tarihin çöplüğüne atacak ama HİÇTE HAYRLA, GÜZELLİKLE ANILACAK BİR MİRAS BIRAKMADINIZ.
  • MilletMillet22 dk önce
    Satılmış k.pekler, seçimden sonra göreceksiniz; nereden nerenize ne kayacak
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Çok Beklersin, İngiliz Anahtarı.
  • KAYAKÇIKAYAKÇI33 dk önce
    bu....SEÇİMDE................bütün....CHPKK---FETÖ......İŞBİRLİKÇİLERİNE................................. ......................K..A..Y..M..A..Y..A.................A..H..D...I...M................V...A....................................
  • ngng42 dk önce
    bilge başkan
  • Milletin iradesi Milletin iradesi 43 dk önce
    Doğru söylüyor isminin anıldığı her yerde ,her zaman Ak parti seçmeninden karaşeytana oylum oylum küfür kayması var. Zavallı kaymış olduğu fay ekseniyle iç içe olmuş küfrü teveccüh ve oy olarak görüyor.
  • mm48 dk önce
    bir kütahyalı olarak bizden "kirli ittifakçılara, İMF cilere" oy çıkmaz!
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE49 dk önce
    ŞUANA....KADARKİ......TEK......DOĞRU....SÖZÜ...........................................................................................................K...A...Y....A...C..A...Ğ....I......Z............................................doğru......................
  • ErMan ErMan 57 dk önce
    Seni kim gaza getiriyor şirin dede kılıklı İngiliz ajani

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