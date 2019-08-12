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"Sözleşmeyi bugün bitireceğimizi umut ediyorum"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "(2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi) Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz"- "Tahmin ediyorum 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz. Ana maddelerin tamamına yakınını hallettik, bir iki pürüzümüz kaldı. Umut ediyorum bugün inşallah biter. 200 bin işçiye, onun ailesine, 1 milyona, sözleşmeyle ilgili hayırlı haber vereceğimizi umut ediyorum"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:27
"Sözleşmeyi bugün bitireceğimizi umut ediyorum"

SAKARYA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolüyle ilgili sözleşmeyi bugün bitireceklerini umut ettiğini belirterek, "Tahmin ediyorum 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz. Ana maddelerin tamamına yakınını hallettik, bir iki pürüzümüz kaldı. Umut ediyorum bugün inşallah biter. 200 bin işçiye, onun ailesine, 1 milyona, sözleşmeyle ilgili hayırlı haber vereceğimizi umut ediyorum." dedi.

Sakarya Türk-İş İl Temsilciliğince Adapazarı ilçesindeki Demiryol-İş Sendikası eğitim salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Atalay, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Atalay, bugün 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü için masaya oturacaklarını belirterek, "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. Tahmin ediyorum 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz. Ana maddelerin tamamına yakınını hallettik, bir iki pürüzümüz kaldı. Umut ediyorum bugün inşallah biter. 200 bin işçiye onun ailesine, 1 milyona, sözleşmeyle ilgili hayırlı haber vereceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

- "Demiryol-İş Genel Başkanlığından ayrılıyorum"

20 yıldır Demiryol-İş Genel Başkanlığını yaptığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"51 senelik Demiryolcuyum. Şimdi ben 1 milyon 112 bin üyesi olan bir konfederasyonun genel başkanıyım. Cenab-ı Allah'a hamdediyorum. Türk-İş Başkanlığım devam ettiği sürece Demiryol işçilerine hizmet etmeye devam edeceğim. İşçiyi hiç satmadım, ülkemi hiç satmadım Allah şahidimdir. Yanlış yaptım mı? Yaptım. Yapamadığım dönemler oldu ama hep işçiden, fakirden, ülkemden yana oldum. Demiryol-İş Genel Başkanlığından ayrılıyorum, haftaya aday olmayacağım Allah nasip ederse. Hakkınızı helal edin. Ben hakkımı helal ediyorum, hepinizden Allah razı olsun."

Atalay, "Ben Türkiye'deki bütün işçilerin, yoksulların, fakirlerin başkanıyım." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programına, Tes-İş Genel Başkanı Ersin Akma, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:27
  1. Ergün Atalay
  2. Kurban Bayramı
  3. Toplu İş Sözleşmesi

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