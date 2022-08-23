'Sözleşmelilere kadro biran önce yasalaşmalı'

Yeni Akit Ankara

6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadro meselesiyle ilgili çalışma yapılacağı ve bu çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanacağı yer almıştı. Büro Memur- Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, üzerinde çalışılan düzenlemenin biran önce tamamlanarak TBMM gündemine gelmesi gerektiğini söyledi.

Kadro meselesi bir an önce hayata geçirilmeli

Meclisin Ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacağını hatırlatan Genel Başkan Yusuf Yazgan, “TBMM açıldığında parlamentonun öncelikli konusu sözleşmelilere kadro düzenlemesi olmalıdır” dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un, “Sözleşmelilere kadro planlanmıyor ancak haklarında iyileştirmeler yapılacak” açıklamasını değerlendiren Yazgan, “Biz sözleşme masasında iyileştirmeye değil, kadroya imza attık” diye konuştu. Sözleşmelilerle ilgili yalnızca iyileştirmeye yönelik bir düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Yazgan, 6. Dönem toplu sözleşme ile karara bağlanan kadro meselesinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yazgan, “3600 konusunda olduğu gibi Sözleşmelilere Kadro konusunda da duruşumuz nettir. Amasız ve fakatsız tüm sözleşmeliler kadroya alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.