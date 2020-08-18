  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı
Aktüel

Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçiden alım garantili ürettikleri nohutları satın almaya başladı - Büyükşehir Belediyesi, nohutları sosyal yardım alan ailelere ücretsiz dağıtacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:48:56 -
Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı

ANKARA (AA) - Başkentte "sözleşmeli üreticilik" modeline geçen 1015 çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı nohut tohumlarının hasadına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla başlattığı "sözleşmeli üreticilik" modelini uygulayan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında, yüzde 90 hibe desteği ile nohut tohumlarını alan 1015 çiftçi, ilk mahsulü topladı.

Çiftçiden alım garantili ürettikleri nohutları satın almaya başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, nohutları sosyal yardım alan ailelere ücretsiz dağıtacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sözleşmeli üreticilik modelinin özellikle salgın sürecinde daha da önem kazandığını belirterek, "Nallıhan'dan Beypazarı'na, Kızılcahamam'dan Çamlıdere'ye, Kahramankazan'dan Çubuk'a, Kalecik'e, Haymana'ya, Bala'ya kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmayı istiyoruz. Çiftçimize fidanını, fidesini biz vereceğiz. Satın alma garantisiyle de biz satın alacağız. Başkent için en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek, işsizliği azaltmak." ifadelerini kullandı.

- "Gelecek yıl sözleşmeli üreticilik hedefi 100 bin dekar"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın talimatıyla 2020 tarım sezonunda sözleşmeli üretime başladıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu sene sadece nohut ekildi, önümüzdeki yıllarda ise dört beş ürün çeşidinde yine sözleşmeli üretim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene 20 bin dekar alanda üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene ise 100 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimize satın aldığımız bu ürünleri ücretsiz dağıtacağız. Hedefimiz hem çiftçilerimizin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı sağlayacak bu modeli Ankaramızda daha da yaygınlaştırmak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok
Dünya

Trump’ın sözleri dünya gündemine oturdu: Sende Erdoğan ile baş edecek zihin yok

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye darbe tehdidinde bulunan rakibi Joe Biden'e çok sert sözler ile yüklendi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı