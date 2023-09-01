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Gündem Sözleşmeli tarım davalarında arabulucu şartı Resmi Gazete'de
Gündem

Sözleşmeli tarım davalarında arabulucu şartı Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2023-09-01 02:45:00 -
Sözleşmeli tarım davalarında arabulucu şartı Resmi Gazete'de

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını dava şartı olarak düzenleyen kanun hükmünün usul ve esaslarını içeren yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında; tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olacak. Bu uyuşmazlıklarda sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular; bu eğitimi alan arabulucuların bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilecek.

Uyuşmazlık hakkında görevlendirilen arabulucular, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulü uygulanacak ve bu davalar ivedi olarak görülecek. Söz konusu yönetmelik, yayım tarihi olan 1 Eylül itibarı ile yürürlüğe girdi.

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