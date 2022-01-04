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Aktüel Sözleşmeli sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşmeli personel başvurusu ne zaman?
Aktüel

Sözleşmeli sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşmeli personel başvurusu ne zaman?

Sözleşmeli personel alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yaparken, üniversite hastaneleri de sözleşmeli personel alımı yapmakta. Sözleşmeli sağlık personeli alımı yapan üniversiteler arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi de var. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli hemşire, ebe, psikolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni olmak üzere çok sayıda personel alımı yapıyor. Sözleşmeli sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşmeli personel başvurusu ne zaman? Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 17:37:00 -
Sözleşmeli sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşmeli personel başvurusu ne zaman?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere,  sözleşmeli personel çalıştırılmasıa İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas  alınmak  suretiyle  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2.  İlan  başvuru  tarihinin son günü itibarıyla en az (18)  yaşını  tamamlamış  veya  daha büyük olmak,

3.  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

4.  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4/B  maddesi  gereğince,“Sözleşmeli  olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir)  yıl  geçmedikçe kurumların sözleşmeli  personel pozisyonlarında  istihdam  edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6.  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi  bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8.  Başvuru  yapılan  ilan  kodlarına ilişkin  istenilen  sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

9.  2020  KPSS  (B)  Grubu  sınavlarından  Lisans  mezunları  için  KPSS/P3,  Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve  Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,

10.  Terör  örgütlerine  veya  Milli  Güvenlik  Kurulunca  Devletin  milli  güvenliğine  karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut  bunlarla  irtibatı  olmaları  nedeniyle  KHK  ile  kamu  görevinden  çıkarılanlar  başvuruda bulunamazlar.

Sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet  adresinde  bulunan Sözleşmeli  (657  S.K.  4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındakiBaşvuru Formunu   eksiksiz şekilde doldurması suretiyle yapılacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli başvuruları için tıklayın

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