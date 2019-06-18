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Sözleşmeli personel kadroya ne zaman geçecek? Kimler kadroya alınacak?

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Kamu personeline kadro verilmesi süreci hakkında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan'dan açıklamalar geldi. Peki sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeli personel kadroya mı geçecek? Kimler kadroya geçecek? Taşerona kadro var mı?

18 Haziran 2019 Salı 16:07
Sözleşmeli personel kadroya ne zaman geçecek? Kimler kadroya alınacak?

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Kamu personeline kadro verilmesi süreci hakkında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan'dan açıklamalar geldi. Peki sözleşmeli personele kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeli personel kadroya mı geçecek? Kimler kadroya geçecek? Taşerona kadro var mı?

AK Parti tarafından verilen 3+1 kanun teklifi hakkında sözleşmeli personellere kadro verilmesi talebi yenilendi. Sendikalardan sözleşmeli personel kadro alınmasına yönelik açıklamasında,”İlk adımdaki eksiklik giderilmeli ve teklifin kapsamına kurum, unvan, görev yeri ayırımı olmaksızın bütün sözleşmeli personel dahil edilmeli. Nihai çözümdeki yanlışlık giderilmeli; sözleşmeli personel statüsü sona ermeli, mevcut sözleşmeli personel istisnasız kadroya geçirilmeli.” denildi.

İşte sendika temsilcilerin sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçmesine ilişkin yaptıkları açıklamalar: Memur-Sen olarak "Kamu personel sisteminde; kurum, unvan, görev ve görev yeri ayırımı olmaksızın kadrolu statüde istihdam esası benimsenmeli ve sözleşmeli personel istihdamı tamamen terk edilmeli" kararımızı ve kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bugün gündeme düşen kanun teklifinin içeriğinde yer verilen sözleşmeli öğretmen ve sözleşmeli din görevlileriyle ilgili 4+2 uygulamasının 3+1'e dönüştürülmesine ilişkin hüküm önerisini; kapsam olarak eksik, ilk adım olarak doğru, nihai çözüm olarak yetersiz buluyoruz.

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TBMM'ne sunulacak kanun teklifinde öğretmen ve din görevlilerine yönelik iyileştirmeyi gerekli ve doğru buluyoruz. Aynı hak ve imkanın kapsamında diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personele yer verilmemesini gereksiz tutum ve eksik düzenleme olarak görüyoruz.

Sözleşmeli öğretmen ve din görevlisine 3+1 uygulamasını getiren iradenin/devletin, diğer kurumlardaki/unvanlardaki personeli kapsamın dışında tutmak için haklı ve makul bir gerekçe göremiyoruz. Sözleşmeli öğretmen/din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte sözleşmeli memur, mühendis, hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer unvanlardaki sözleşmeli personel arkadaşlarımızın mağduriyetini azaltmak ve mutlu olmalarını sağlamak hem mümkün hem de gerekli.

Mevcut sözleşmeli personel istisnasız kadroya geçirilmeli

lk adımdaki eksiklik giderilmeli ve teklifin kapsamına kurum, unvan, görev yeri ayırımı olmaksızın bütün sözleşmeli personel dahil edilmeli. Nihai çözümdeki yanlışlık giderilmeli; sözleşmeli personel statüsü sona ermeli, mevcut sözleşmeli personel istisnasız kadroya geçirilmeli.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:07
  1. Sözleşmeli personel kadroya ne zaman geçecek?
  2. Kimler kadroya alınacak?

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