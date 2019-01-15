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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alacak 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı dört gözle bugün açıklanması beklenen mülakat sonuçlarını bekliyor. Mülakat sonuçlarını geçen, sözleşmeli öğretmen adaylarını bu kez de tercih başvuru heyecanı saracak. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman, sözleşmeli öğretmenlik tercih robotu 2019, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

15 Ocak 2019 Salı 12:34
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alacak 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı dört gözle bugün açıklanması beklenen mülakat sonuçlarını bekliyor. Mülakat sonuçlarını geçen, sözleşmeli öğretmen adaylarını bu kez de tercih başvuru heyecanı saracak. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman, sözleşmeli öğretmenlik tercih robotu 2019, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımları son dakika kontenjan bilgilerini açıkladı. İngilizce öğretmenliği 2038, İlköğretim Matematik öğretmenliği 1401, okul öncesi öğretmen 1601, beden eğitimi öğretmeni 845, bilişim teklonoljisi öğretmeni 412 kontenjan ayırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmenlik alımı başvuruları için sözlü sınavların tarihi ise 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları, 15 Ocak 2019 Salı günü açıklanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihlerin alınması ise 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak.  Merakla beklenen atamalar 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 20 bin öğretmen ataması kontenjanları, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları 2018, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları son dakika, 20 bin öğretmen ataması kontenjan dağılımı, 2018 20 bin öğretmen ataması kontenjanları MEB sorularının cevabı...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:34
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