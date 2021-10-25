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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin öğretmenlik sözü sınav yerleri sorgula
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin öğretmenlik sözü sınav yerleri sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerleri açıklandı mı?zerinden açıkladı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar başvurularını yaptı ve mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı 2021? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl öğrenilir? Yanıtları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:20:00 - 2021-10-25 12:21:44
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin öğretmenlik sözü sınav yerleri sorgula

15 bin sözleşmeli öğretmelik başvurusunda bulunan öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sözleşmeli öğretmenlik için öğretmen adayları mülakat yerlerini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı 2021? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yanıtlarını sizler için derledik...

15 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezleri açıklandı mı?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

15 bin öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

15 bin sözleşleli öğretmenlik branş dağılımı

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı. Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

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