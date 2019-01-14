Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları 2019 MEB | Hangi bölüme kaç kontenjan ayrıldı?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra sıra tercihlere gelecek. Peki hangi bölüme kaç kontenjan ayrıldı? İşte sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları...

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.