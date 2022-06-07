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Ekonomi Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personel kadro son durum
Ekonomi

Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personel kadro son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya alımlarıyla ilgili yapılan çalışma konusunda bilgi verdi. Peki, sözleşmeli memurlara kadro çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-07 00:35:00 -
Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personel kadro son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair merak edilenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözleşmeli memurların kadroya alınıp alınmayacağına iliştin Bilgin’den açıklama geldi. Peki, sözleşmeli personel konusu gündemde mi?

Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli personel kadro son durum

Bakan Bilgin, TRT Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmeli personel konusunda Bakan Bilgin, “3600'den sonra ilk yapacağımız çalışma, üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandırıp kamuoyuyla paylaşılır hale gelince paylaşacağımız 'sözleşmeli personel' meselesidir" dedi.

Bilgin, çalışma sayesinde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin haklarının iyileştirileceğini ifade ederek, "Kamu, ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroluların sahip olduğu bazı haklardan onlar mahrumlar. Onları kendilerine vereceğiz" diye konuştu.

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