Sözleşmeli erbaş ve erler uzman erbaşlığa geçecek mi? Askerlere yönelik torba yasada neler var?

Sözleşmeli er uzmanlığa geçiş şartları neler? Millî Savunma Bakanlığı ile AK Parti’nin hukukçularının üzerinde çalıştığı yeni bir “torba teklif’’le Genelkurmay’ın bazı yetkileri MSB’ye devredilecek. Teklifle, askerî alanda yapılması planlanan bazı düzenlemeler şöyle:

Sözleşemli erler uzman olabilecek mi?

Er, erbaş ve askerî öğrencilerin tedavi giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Düzenlemenin gerekçesinde "Bu durumdakilerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içinde herhangi bir nedenle yaralanmaları, hastalanması veya bir sakatlığının söz konusu olması durumunda Sağlık Bakanlığı hastanelerince, SGK tarafından sağlık giderlerinin ödenmemesi nedeniyle, tedaviye yönelik bazı hizmetlere sınırlamalar getirilmekte, (örneğin fizik tedavi belirli sayıda seans ile sınırlı) ve bu sınırlamalar kapsamında tedavilerde mağduriyetler yaşanmaktadır" denildi. Yapılan düzenleme ile bu mağduriyetler gideriliyor. Ayrıca, terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündeliklerinin ödenmesi de öngörülüyor.

MSB sınav sonuçları nereden açıklanacak?

MSB tarafından yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçları gibi konular bundan sonra bakanlığın internet adresinden duyurulacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Belirli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmeleri öngörülüyor.

Askeri araç kazalarında tazminat kalktı mı?

Askerî araçları kullanmakla görevlendirilen yükümlü erbaş ve erler, kullandıkları askerî araç ile kaza yapmaları durumunda, meydana gelen zararı (kasıt ve ağır kusur halleri hariç) tazminden sorumlu olmayacak.

Sözleşmeli er uzmanlığa geçiş şartları neler?

Sözleşmeli erlerin Uzman Çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları, 29 yaşını geçmemiş olmamaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçişleri ile ilgii düzenlemeler 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği’nde yapılmıştır.

6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 8/11. maddesinde “Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.” hükmü yer almaktadır.