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Spor Sözleri tepki çekmişti! Kararı çok konuşulacak: Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Susmadı
Spor

Sözleri tepki çekmişti! Kararı çok konuşulacak: Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Susmadı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 16:53:00 -
Sözleri tepki çekmişti! Kararı çok konuşulacak: Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Susmadı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maçının ardından "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadeleriyle tepki çekmişti. Lucescu kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maçının ardından "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadeleriyle tepki çekmişti. Lucescu kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Lucescu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamadan sonra Türkiye'de kendisi hakkında yazılanları duyunca güldüğünü söyledi.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Lucescu, "Ben hiçbir şekilde Beşiktaş'ı küçümsemedim, aksine Beşiktaş'ın bu sezon çok iyi yabancılardan oluşan iyi kadro kurduğunu söylemek istedim. Afrika vurgusunu Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için yaptım" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa tarzında büyük bir takım olduğunu aktaran Lucescu, Avrupa'daki Chelsea, Manchester City gibi büyük kulüplerin kadrosunda Afrikalı sporcuların olduğunu vurguladı.

Sözlerinin spor yazarları tarafından ya da sosyal medyada farklı noktalara çekildiğini ifade eden Lucescu, şunları kaydetti:
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"Benim yaptığım tanımlamanın nesi ayrımcılık anlayabilmiş değilim. Ben yıllardır Afrikalı futbolcularla beraber çalıştım. Beşiktaş taraftarıyla aramı kimse açamaz. Herhangi bir ayrımcılık veya ırkçılık asla söz konusu olamaz. Beşiktaş takımında çok Afrikalı olduğunu, olumsuzluk veya ayrımcılık ifadesi olarak söylemedim. Beşiktaş, sezon için çok iyi ekip kurmuş, Süper Lig'e hazır gözüküyor. Transferler yerinde yapılmış. Şampiyonluk mücadelesi verecek güçte bir ekip."


"MİLLİ TAKIMDAYKEN ÜÇ BÜYÜKLERDEN OYUNCU BULAMIYORDUM"

Lucescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, Dinamo Kiev'in çoğunluğunun futbol akademisinden gelen futbolcularla oynadığını söyledi.

İstanbul'daki maç için sabırsızlandığına değinen Lucescu, "Ben Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü iken büyük takımlardan, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlardan milli takıma çağıracak oyuncu bulamıyordum. Çünkü Türkiye'de daha çok yabancı oyuncuya şans veriliyor. Böyle de bir gerçek var" ifadelerini kullandı.

Lucescu, Beşiktaş ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş taraftarının gücünü biliyorum. Beşiktaş taraftarı, o maçta çok etkili olacak. O atmosferi görmek için ben de sabırsızlanıyorum" dedi.

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