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Gündem Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı: "Erdoğan ateş açtı"
Gündem

Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı: "Erdoğan ateş açtı"

Yeniakit Publisher
2023-04-04 16:48:00 - 2023-04-04 16:50:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi Flake'e yönelik sözleri Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın Biden ve ABD'ye ateş açtığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Büyükelçisi Flake’e yönelik tepkisi Yunan basınında geniş yer buldu. Erdoğan Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki göstererek. "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." İfadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE EN UÇ NOKTADA"

Yunan Ethnos gazetesi, seçim atmosferi için 'Türkiye'deki çatışma en uç noktada: Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu ABD ile aynı kefeye koyuyor-Anketler nasıl tercüme ediliyor' başlığını kullandı.

Gazete ayrıca KONDA anketine yer vererek Erdoğan'ın seçimleri kazanma ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü.

"ŞİDDETLİ SALDIRI"

Yunan To Vima gazetesi, 'Erdoğan ABD'ye karşı: Güçlü bir ders vermek için beni seçin' başlığıyla yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve ABD'ye 'ateş açtığını' savundu. To Vima, Erdoğan'ın çıkışı için 'şiddetli saldırı' tanımını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan in.gr'dedeki haberlerden biri, 'Panagiotopoulos Türkiye'de-Hedef seçimlere kadar sükunet' diyor. Habere göre, Ankara ve Atina arasındaki iklim değişti.

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Yorumlar

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ABD elçisi Kılıçdaroğlu ile ne görüşmüş açıklanmalı

resat

NE OLDU EYVAH MAHVOLDUK MU DİYORLAR,VAN MÜNİT TEDE BABACAN BİLE ŞİMDİ BİTTİK DEMİŞTİ NE OLDUYSA YİNE AYNISI OLUR,
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