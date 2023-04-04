Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı: "Erdoğan ateş açtı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Büyükelçisi Flake’e yönelik tepkisi Yunan basınında geniş yer buldu. Erdoğan Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki göstererek. "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." İfadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE EN UÇ NOKTADA"

Yunan Ethnos gazetesi, seçim atmosferi için 'Türkiye'deki çatışma en uç noktada: Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu ABD ile aynı kefeye koyuyor-Anketler nasıl tercüme ediliyor' başlığını kullandı.

Gazete ayrıca KONDA anketine yer vererek Erdoğan'ın seçimleri kazanma ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü.

"ŞİDDETLİ SALDIRI"

Yunan To Vima gazetesi, 'Erdoğan ABD'ye karşı: Güçlü bir ders vermek için beni seçin' başlığıyla yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve ABD'ye 'ateş açtığını' savundu. To Vima, Erdoğan'ın çıkışı için 'şiddetli saldırı' tanımını yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan in.gr'dedeki haberlerden biri, 'Panagiotopoulos Türkiye'de-Hedef seçimlere kadar sükunet' diyor. Habere göre, Ankara ve Atina arasındaki iklim değişti.