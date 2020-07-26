Sözel 350 puanla nereye girebilirim?
350 puanla hangi bölüme girerim? | Üniversite tercilerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Sınava giren adaylar kaç puanla hangi okula girebileceklerini araştırıyor. Pek çok öğrenci, “350 puan hangi bölüme girerim” , “350 sözel puanla hangi okula girebilirim” , “Sözel 350 puanla hangi bölüme girebilirim 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da ilan edilecek. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sözel 350 puanla nereye girebilirim?
Üniversiteye sözel puanla yerleşecek olanlar kaç puanla hangi üniversiteye girebileceklerini inceliyor. Sözel puanla öğrenci alan pek çok bölüm mevcut. İşte, başarı sıralaması taban puanları kontenjanlar için tıklayınız.
YKS 2020 TERCİH KILAVUZU KONTENJANLARI