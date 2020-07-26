  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Sözel 350 puanla nereye girebilirim?

350 puanla hangi bölüme girerim? | Üniversite tercilerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Sınava giren adaylar kaç puanla hangi okula girebileceklerini araştırıyor. Pek çok öğrenci, “350 puan hangi bölüme girerim” , “350 sözel puanla hangi okula girebilirim” , “Sözel 350 puanla hangi bölüme girebilirim 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:32:00 -
Sözel 350 puanla nereye girebilirim?

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da ilan edilecek. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sözel 350 puanla nereye girebilirim?

Üniversiteye sözel puanla yerleşecek olanlar kaç puanla hangi üniversiteye girebileceklerini inceliyor. Sözel puanla öğrenci alan pek çok bölüm mevcut. İşte, başarı sıralaması taban puanları kontenjanlar için tıklayınız.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU KONTENJANLARI

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Eşit ağırlık bölümleri
Eşit ağırlık bölümleri

Eğitim

Eşit ağırlık bölümleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı