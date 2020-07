27-28 Haziran tarihleri arasında YKS üç oturum şeklinde yapıldı. YKS’nin ardından milyonlarca öday hangi bölüme kaç puanla girebileceklerini araştırmaya başladı. YKS’den 240 puan alanlar “240 puanla hangi bölüme girerim” , “Sözel 240 puanla hangi bölüme yerleşirim” konularını inceliyor. İşte, detaylar.

Sözel 240 puan ile alan bölümler

Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da ilan edilecek. Sınava giren öğrenciler sözel puanla hangi bölüm ve okula yerleşebileceklerini hesaplamaya başladı. Sözel puanı 240 olanlar hangi bölüme yerleşebileceklerini internette araştırıyor. İşte, 2020 sözel puanla öğrenci alan okulların taban puanları

Kaç puan alan üniversiteye yerleşir?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.