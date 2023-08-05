Sözde yeşilci kesilenler Koç’un yeşil katliamlarına suspus! Çevre düşmanlarının ‘Koç’başı TEMA

HABER MERKEZİ

Akbelen Nöbeti kampanyasıyla eylemcilerin günlerce bölgede kamp kurmasını sağlayan, medyadaki çarpıtılmış drone görüntülerini servis ettiği belirlenen TEMA’nın kirli sicili ifşa oldu. Çevre duyarlılığından dem vuran vakfın, milyonlarca liralık sponsorluk ve bağış kampanyalarına destek veren firmaların çevre katliamlarında adeta 3 maymunu oynadığı ortaya çıktı. Tema, çevrecilerin baskısına rağmen, Mavromoz ormanlarını katledip üniversite diken, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe, Pınargözü ve Naldöken mevkilerindeki altın aramalarında çevreyi zehirleyen Koç Grubu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. TEMA’nın faaliyetlerine yön veren Mütevelli Heyeti’nde ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Başkan Vekili Ali Koç yer alıyor. Akbelen eylemlerinde marjinal sol örgütlerin sayıca fazlalığı dikkat çekerken, ilginç bir şekilde Gezi darbesi tutuklusu Osman Kavala’nın da adı TEMA Mütevelli Heyeti listesinde yer alıyor.

TEMA Koç Holdinge mi teslim?

Gezi Parkı, Kaz Dağları, Akbelen’deki maden aramasına engel olmak isteyen TEMA Vakfı, çevre örgütü olmasına rağmen Koç Üniversitesi’nin Mavramoloz Ormanındaki 160 hektarlık orman katliamına itiraz etmiyor. İstanbul Sarıyer’de 1.6 milyon metrekarelik orman arazisini talan eden Koç Holdinge çıt çıkarmayan TEMA Vakfı’na tutulan küçük bir mercek, tuhaf ilişkiler ağının tek tek gün ışığına çıkmasını sağlıyor. Daha önce Koç Holding’ten parasal destek aldığını deşifre ettiğimiz TEMA Vakfı’nın yönetiminde Koç ailesinden isimlerin bulunduğu saptandı. TEMA’nın faaliyetlerine yön veren Mütevelli Heyetinde Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer alıyor. 67 kişilik Mütevelli Heyetindeki ikinci isim ise Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç. TEMA’nın Mütevelli Heyetindeki Rahmi Koç, aynı zamanda doğa katili Koç Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Onursal Başkanlığını yürütüyor. TEMA’cı Ali Koç’un ise Koç Üniversitesi’ndeki betonarme işlemleri yürüten Ark İnşaat’ın sahibi olması manidar karşılanıyor. Ali Koç’la birlikte bir diğer TEMA’cı Rahmi Koç da Ark İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi. Ark İnşaat firması ile doğayı betona boğan Ali Koç ile Rahmi Koç’un TEMA Vakfı’na ne tür katkı sağladığı merak konusu.

Osman Kavala da TEMA’da!

Çevre örgütü olmasına rağmen Koç Üniversitesi’nin Mavramoloz Ormanındaki 160 hektarlık orman katliamına itiraz etmeyen TEMA Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde Koç’ların haricinde bir şüpheli isim daha var. ‘Kızıl Soros’ olarak bilinen Gezi tutuklusu Osman Kavala da aktif üyesi. Gezi kalkışmasının finansörlüğünü ve kışkırtıcılığını üstlendiği tespit edilen TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Kavala, hakkında yürütülen Gezi davası kapsamında 1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu. Daha önce Akit, Koç Üniversitesi’nin 160 hektarlık orman vurgununu deşifre etmiş, Tema yöneticileri ise sorularımızı cevapsız bırakmıştı. Hem finansal destek sağlayan hem de Mütevelli Heyeti’nde yer alan Koç Holding, İstanbul’un nefes borusu olan Sarıyer’deki Mavramoloz Ormanında korkunç katliama imza atmış durumda. 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselmişti. ‘Mavramoloz Canavarı’ olarak adlandırılan Koç Üniversitesi’nin 160 hektarlık alanda gerçekleştirdiği kıyım sonucunda 58 bin ağacın kesildiği iddia edilmişti.

Parayla susturuyorlar

Koç Üniversitesi’nin İstanbul’un göbeğindeki orman talanına çıt çıkarmayan TEMA’ya; “Ülkem İçin Ormanlar”, “Sulama Suyu Temini ve Bitkilendirme”, “Mera Islah”, “Kırsal Kalkınma” gibi projeler kapsamında Koç’tan milyonlarca liralık kaynak aktarıldığı belirlenmişti. Yıllık bağış gelirinin 16 milyon 800 bin TL olduğu belirlenen TEMA’nın “Etkinlik Destekçileri” arasında da Koç Holding ile Yapı Kredi Bankası’nın yer aldığı tespit edildi. Akit, bu tuhaf işlemleri 2020-21 yıllarında defalarca haber yapmış ancak TEMA’dan geri dönüş alamamıştı. Koç’a ait Demir Export firmasının Sivas Kangal’da siyanürlü maden arama işlemleri gerçekleştirdiği, mahkeme kararlarına rağmen zehirli faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. 20 Mayıs 2020 tarihili haberimizde, Koç Grubuna bağlı Demir Export’un Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe, Pınargözü ve Naldöken mevkilerindeki altın madeni ile ilgili çalışma yaptığı, şirketin içme suyunu zehirlediği tespit edilmişti. Bakırtepe Çevre Platformu adı altında örgütlenen köylülerin tüm çağrılarına rağmen TEMA hiçbir destek sağlamamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO