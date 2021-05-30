Sözde süper güç rezil oldu! Nükleer silah sistemleri ifşa oldu

Bulgaristan'da NATO tatbikatına katılan 7 ABD askerinin, yanlışlıkla bir ayçiçek fabrikasına düzenlendikleri baskın paniğe yol açmıştı.

Yeni skandal ise Avrupa'da konuşlu, ABD ordusunun kontrolündeki nükleer silah sistemlerinin yanlışlıkla ifşa olmasıyla ilgili.

Nükleer silah bulunan üslerde güvenlik açığı

İngiltere merkezli açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış internet sitesi Bellingcat, yürüttüğü çalışmalar neticesinde büyük bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Araştırmalar ışığında, nükleer silahların gözetimi ile görevlendirilen ABD askerlerinin Avrupa’daki nükleer silahların yerlerini ifşa ettiği belirlendi.

Bu ifşa, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerlerinin, Avrupa’da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını bu uygulamalar üzerinden ‘yanlışlıkla’ açık etmesi ile gerçekleşti.

Üslerin yerleri açığa çıktı

Bellingcat bu uygulamalarda, ABD’nin Avrupa’da nükleer silah depoladığı belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı.

‘Chegg’, ‘Quizlet’ ve ‘Cram’ olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıkan bilgiler arasında üslerin yerleri, yalnızca ordu mensuplarının bilinmesi gereken gizli kodlar ve kelimeler yer aldı.

70 bilgi kartına ulaşıldı

Chegg uygulamasında ‘STUDY’ (ÇALIŞMA!) başlıklı 70 bilgi kartı ile nükleer silahların bulunduğu askeri üslerin konumlarına ulaşıldı.

Gizli bilgilere, Google üzerinden belirli askeri terimler ve kısaltmalarla yapılan bir sorgulama ile ulaşılabildiği kaydedildi.

Bu şekilde, nükleer silahları barındırdığı düşünülen Avrupa’daki askeri üslerin isimlerine bakılabileceği belirtildi.

Vokel hava üssü’ndeki fotoğraf orta çıktı

Ortaya çıkan bir fotoğrafta, ABD askerlerinin Hollanda’da bulunan Volkel Hava Üssü’nde olduğu görüldü.

Facebook’a 2013’te yüklenen fotoğrafta, askerin önünde nükleer başlığın yer aldığı gözlendi.

Ortaya çıkarılan bazı bilgi kartlarının 2013 yılına kadar çevrimiçi olarak herkese açık bir şekilde görülebildiği kaydedildi.

Bazılarının ise en az Nisan 2021’e kadar kullanılmış olduğu aktarıldı.

“Bellıngcat, bilgi kartlarını keşfetmeyi başardı”

Bellingcat yazarı Foeke Postma da konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bellingcat, nükleer silahlarla ilişkili olduğu bilinen terimleri aratarak Avrupa’da nükleer sistem depoladığı belirtilen 6 askeri üssün tümünde görev yapan askeri personelin kullandığı bilgi kartlarını keşfetmeyi başardı.”

Sızdırılan bilgiler inkar edilmemişti

ABD’nin Avrupa’daki nükleer silah mevcudiyeti, önceki yıllarda sızdırılan bilgiler ile gündeme gelmişti.

Kesin yerleri gizli tutulmaya devam edilen nükleer varlıklara yönelik Avrupalı yetkililer net bir tutum sergilememişti. Sızdırılan bilgiler ne doğrulanmış ne inkar edilmişti.