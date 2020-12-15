  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sözde SDG Komutanı Şahin, IKBY'deki gerilimde PKK'yı sahiplendi
Aktüel

Sözde SDG Komutanı Şahin, IKBY'deki gerilimde PKK'yı sahiplendi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:31:53 -
Sözde SDG Komutanı Şahin, IKBY'deki gerilimde PKK'yı sahiplendi

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek verdi.

Terörist elebaşı Şahin, IKBY'deki Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Şahin, "KDP'nin PKK gerillalarına yönelik saldırısı utanç vericidir ve Kürt davasının kazanımlarına zarar verecektir. Sorunların diyalogla çözülmesi ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Duhok vilayetinde önceki gece terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, 1 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

ABD'nin YPG/PKK ile Araplar arasında ittifak kurmak amacıyla inşa etmeye çalıştığı "SDG" çatısı, terör örgütü tarafından paravan olarak kullanılıyor.

ABD, SDG'nin PKK ile organik bağları olmadığını iddia ederken Şahin’in son paylaşımı bu açıdan dikkati çekti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG'ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK'nın faydalanmaması ve SDG'nin terör örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı
Eğitim

Son dakika! MEB'den yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması... MEB, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, yarınd..
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay