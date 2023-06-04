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Siyaset Sözde sanatçıları tokat manyağı yaptı! Buket Aydın açtı ağzını yumdu gözünü
Siyaset

Sözde sanatçıları tokat manyağı yaptı! Buket Aydın açtı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2023-06-04 15:17:00 -

Sunucu Buket Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kitleyi aklınca aşağılamaya kalkan sanat sepet tayfasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından CHP yanlısı ünlü isimler hüsrana uğradı. Ünlü sunucu Buket Aydın halkı hedef alan bazı muhalif sanatçıların bu tutumları karşısında çok sert tepki gösterdi.

Aydın, Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlara saldırmaktan ve küçümsemekten imtina etmeyen CHP'li seçmene sözleriyle sert çıktı.

Aydın şunları söyledi:

'Bir şeyler görüyorum, bazı sanatçılar, sanatçı mı oyuncu mu ne diyeyim onlara… "Ben yüzde 48’in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48’iz, çok mutluyuz biz." Ondan sonra dönüyor: “Bunlara bak, oy verenlere bak, cahil, çoban. Aysun Kayacı’nın bir lafı vardı, kızcağız söyledi, o da üstüne yapıştı, "Dağdaki çobanla benim oyun bir mi?" "Bak ne kadar haklıymış gördün mü? Senin seçmenin konuşmayı bile bilmiyor. İlkokul mezunu bile değil. Biz evimizdeyiz, ben sizin için üzülmüştüm ey halk, soğan bile alamıyorsunuz." Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı? Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o FETÖ’cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52’yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime.

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Yorumlar

helal olsun bumlatin tokat manyagi olmadan gorme-duyma-dusunme-gercegi soyleme-uyanma-UTANMA OZELKIKLERI CALISMAYACAK

...........ekine diline kalemine saglik

IBB

HELAL BACI
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