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Sözde rapçiler de LGBTİ hayranı çıktı! Proje rapçiler LGBTİ konusunda eksik kalmışlar

“Susamam” adlı rap klibiyle sözde toplumsal sorunlara dikkat çeken Şanışer lakaplı rapçi ile birlikte 19 kişiden oluşan bir rapçi grubu, amaçlarını ortaya koyan açıklamalarda bulunmaya başladılar. O rapçilerden Samet Özbil, PKK sitelerine haber servisi yapan Mezopotamya Haber Ajansı’na konuşarak, “LGBTİ konusunda eksik kaldık. İlla ki değinemediğimiz sorunlar oldu. Bizler üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 14:38
Sözde rapçiler de LGBTİ hayranı çıktı! Proje rapçiler LGBTİ konusunda eksik kalmışlar

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Sözde toplumsal sorunlara dikkat çekmek için “Susamam” adıyla klip yayınlayan rapçi grubun gerçek niyeti ortaya çıktı. Gezici ve marjinal çevrelere isyana teşvik mesajları veren sözde rapçiler, PKK Haber ajansına yaptıkları açıklamada LGBTİ konusunda eksik kaldıklarını belirterek, o konuyu da gündeme getireceklerini açıkladılar.

Sempati toplamak için sözde bağış açıklaması

Toplumsal olaylara dikkat çekmek amacıyla şarkı yaptıklarını öne süren rapçi grup üyelerinden Samet Özbil, PKK’nın haber ajansı olarak bilinen Mezopotamya Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, klipten elde edecekleri gelirleri köy okullarına bağışlayacaklarını söyledi. “Bu projede sağcı ve solcu her kesimden insan var” diyen Özbil, söz konusu klipte herkesin ideolojik olarak kendi bölümünü yaptığını söyledi. Kendisinin eğitim ve intihar alanına değindiğini belirten Özbil, atanamayan öğretmenlerin intihar ettiğini de öne sürdü.

LGBTİ konusunda eksik kalmışlar

Yaptıkları şarkıda birçok konunun eksik kaldığını öne süren rapçi Özbil, “LGBTİ konusunda eksik kaldık. İlla ki değinemediğimiz sorunlar oldu. Bizler üretmeye devam edeceğiz. Yapacağımız müzikler ile toplumsal sorunlara daha fazla dikkat çekeceğiz.” diyerek, sözde kliple hangi amaca hizmet ettiklerini de gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:38
  1. Samet Özbil
  2. LGBTİ

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