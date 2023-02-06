Sözde Nurcular, iyice "çamurlaştı"! Skandal ifadeler

Sözde Nurcular, kendi yedikleri haltları başkalarına mâl etme konusunda ustalaşmaya başladı. Çamur atma hususunda kimsenin eline su dökemeyeceği sözde Nurcu M. Latif Salihoğlu, hakaret etmekten başka hiçbir işe yaramadığını gözler önüne serdi. Salihoğlu, akıl almaz ithamlarda bulunduğu Yeni Asya'daki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Anlayabildiğim kadarıyla, bazı kimseler için “temiz siyaset” işi bitmiş durumda. Temiz siyasetten ümitlerini kestikleri için olsa gerek, var kuvvetiyle çamur atma siyasetine başlamışlardır. Yazık.

Öte yandan, her türlü ulvî-kudsî değeri siyasete âlet etme alışkanlığını bir hayli ilerletmişler. Ve maalesef, bu hâli iyice kanıksamış olup artık sıradan bir propaganda vaziyetine çevirmişler ki, cidden çok yazık.

(...)

Bu tür siyasetçiler, daha önceki dönemlerde millete dönüp kendi meziyetlerini anlatırlardı. Yaptıklarına ilaveten, bundan böyle yapacaklarını sıralayıp dururlardı. Âdeta babalarının kesesinden harcama yapmış gibi göstermekle beraber, yine de kendi marifetlerini yansıtmaya çalışırlardı.

İhale yönü şaibelerle yüklü olmasına rağmen, yap-işlet-devret modeliyle vücut bulan işletmeleri milletin başına vura vura, beynine kazıya kazıya, yahut gözüne soka soka anlatmaktan adeta helâk olurlardı.

İşte, o ucûbe tarz-ı siyaset kısmen devam etmekle beraber, şimdiki seçim kampanyasının ağırlıklı kısmını yine de çamur atma siyaseti teşkil ediyor.

Azgın troller ile militanlaşan propagandistler, adeta dönüşümlü bir şekilde “Altılı Masa”nın liderlerini sıra ile karalamaya çalışıyorlar.

Şu müflisler, artık bitmiş-tükenmiş olan hizmet ve meziyetlerini anlatmayı bırakıp, bütün mesailerini çingene sataşmalarını andıran bir üslupla rakip adaylarda kusur bulmaya harcıyorlar. Herhangi birinin konuşmasındaki 222 kelime arasından bir tek kelime bulup oradan yüklendikçe yükleniyorlar.

(...) Kendi hizmet ve meziyetinden çok başkasının hata ve kusuru deşmek, rakip adayların konuşmasındaki tevile açık bazı kelimelerini cımbızla çıkarıp siyasetini onlara bina etmeye çalışmak, hiç şüphe yok ki iflâsın, tükenmişliğin alâmetidir.

İş bununla da bitmiyor. Miting meydanlarında, rakiplerin o hata ve kusurlar, bir de abartıla abartıla hem kitlelere seyrettiriliyor, hem de dayatmacı, mutlak baskıcı bir yöntemle tv ekranlarından milyonlara izlettiriliyor. (...)"