Sözde Nurcudan büyük edepsizlik! Haddini bil be adam

Risale-i Nur'u saçma sapan tezlerine dayanak yaparak, amaca giden yolda her şeyi mübah gördüklerini ortaya koyan sözde Nurcu Yeni Asyacılar, yine aynı kepazeliğe imza attı. AK Parti'nin "gidici olacağı" iddiasına Risale-i Nur'dan aklı sıra delil getirmeye çalışan Yeni Asya yazarı Ali Ferşadoğlu, söz konusu partiye oy veren milyonlarca kişiye de "safdil" diyerek hakaret etti.

İşte, AK Parti düşmanlığından gözleri kararan "safdil"in Yeni Asya'daki o iğrenç yazısının ilgili bölümü:

"14 Ağustos 2001’de kurulan AKP’nin kuruluşunda yer alan, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı gibi makamları üstlenen birçok isim ya istifa etti, ya ihraç edildi ya da ‘istenmeyen adam’ ilan edildi!

Bu dehşetli vesayet kıyımını halen destekleyen safdillere sormalı: Siz, AKP’yi en mahrem ve en üst makamlarında bulunanlardan daha iyi mi tanıyorsunuz?! Ki, AKP’nin vesayet partisi olduğunu biz değil, kurucuların da söylüyor: “Vesayetin kölesi bir yönetim anlayışıyla 28 Şubat’tan daha hukuksuz ve adaletsiz bir sistem inşa edildi. Keyfi idare istibdat ve zulüm getirdi.” (Kemal Albayrak, Yeni Asya, 3.1.2023.)

(...) AKP de, ANAP gibi 28 Şubat darbe-i münafıkanenin ürünüdür. 16 Ocak 1998’de Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasıyla Fazilet Partisi altında tekrar birleşti ve 22 Haziran 2001’de kapatıldı. Ve AKP’nin önü açılmış oldu. Şimdi, birkaç isim dışında AKP kurucularından kimse kalmadı…

AKP, icraatlarıyla tam bir Kemalist partisi olduğunu fiilen de gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada, milleti düşünmediğini yüzde yüzleri aşan enflasyonla da gösterdi. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, adam kayırmacılık, kutuplaştırma, dindarların dindarlara, ailelerin ailelere, cemaatlerin cemaatlere kırdırılması ve en önemlisi yıllardan beri süre gelen adaletsizlikler Kemalizmin icraatlarıdır! İşte istibdadın mahiyeti:

“Suâl: ‘Demek istibdat hayvaniyetten gelmedir?’ Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. (Münâzârât, internet, s. 37.) Ve artık “çıkarcı ve safdillerin” dışında büyük bir çoğunluğun gözü açılmıştır! Görünen o ki, Kemalizmin vesayetindeki AKP gidici!

O halde, ey safdil bazı dindarlar size ne oluyor!"