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Dünya Sözde Karabağ lideri böyle görüntülendi!
Dünya

Sözde Karabağ lideri böyle görüntülendi!

Kardeş Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kullandığı Türk yapımı SİHA'lar, dengeleri altüst etti. Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, hedef olmamak için beraberindekilerle bir sığınakta görüşme yaparken kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:40:00 -
Sözde Karabağ lideri böyle görüntülendi!

Kardeş Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kullandığı Türk yapımı SİHA'lar dengeleri değiştirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunu ve sözde komuta kademesini panikletti.

Sığınakta görüştüler

Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameraya yansıdı.

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